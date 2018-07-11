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Пензенцы развернут на Эльбрусе флаг с портретом Загоскина

14:52 | 11.07.2018 | Общество

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Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. Члены группы путешественников, возглавляемой заместителем руководителя экспедиционной комиссии пензенского областного отделения Русского географического общества Вячеславом Морозовым, развернут на Эльбрусе флаг с портретом морского офицера, исследователя Аляски, Алеутских островов и Северной Калифорнии Лаврентия Загоскина.

Пензенцы развернут на Эльбрусе флаг с портретом Загоскина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проводили экспедицию на Северный Кавказ, посвященную 210-летию со дня рождения Лаврентия Загоскина. Флаг с портретом великого русского первопроходца будет развернут на Эльбрусе», — написал председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов в Instagram.

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Старт путешествию был дан в сквере «45 меридиан» на пересечении улиц Пушкина и Кулакова в среду, 11 июля.

Экспедиция организована в рамках проекта «Возвращение к родным берегам».

В его рамках также планируется поставить в пензенском театре юного зрителя спектакль «Юконский ворон» по одноименному историческому роману писателя Сергея Маркова о Лаврентии Загоскине и установить бронзовый бюст путешественника на территории дома народного творчества.

На воплощения части задуманного будут направлены средства гранта.

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