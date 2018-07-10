В Пензе дольщики после встречи с губернатором решили не пикетировать мэрию и Минстрой Общество

Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. Обманутые дольщики ОАО «Пензастрой», которые ранее заявили о своем намерении возобновить протестные акции, после состоявшейся накануне встречи с губернатором Иваном Белозерцевым отказались от идеи пикетировать мэрию и региональный Минстрой.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На встрече присутствовали активисты всех пяти недостроенных домов, а также председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, мэр Виктор Кувайцев, министр строительства Пензенской области Александр Гришаев и руководитель Госжилстройтехинспекции Инна Левченко. Встреча длилась порядка двух часов. Дольщики поделились с губернатором своим видением ситуации и высказали свои опасения по дальнейшей судьбе. Инициативная группа обманутых дольщиков удостоверилась, что губернатор нас слышит и требует от своих подчиненных реальной работы по решению наших проблем. В этой связи считаем целесообразным отменить пикетирование мэрии и Минстроя, как это планировалось ранее», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Пензастрой», дострой!» в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется также, что активисты «Бездомного полка», в который объединились те, кто вложил деньги в новое жилье, но так и не получил обещанных квартир, «продолжают следить за дальнейшим развитием ситуации и работать в плотном контакте с чиновниками».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с ноября 2017 года по апрель 2018-го пензенские дольщики провели шесть полноценных митингов и множество одиночных пикетов, в том числе в Москве — у зданий Госдумы, «Останкино» и администрации президента РФ.