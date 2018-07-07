Обманутые дольщики намерены возобновить пикеты и митинги в Пензе Общество

Пенза, 7 июля 2018. PenzaNews. Пензенские обманутые дольщики, которые с ноября 2017 года по апрель 2018-го провели шесть полноценных митингов и множество одиночных пикетов, в том числе в Москве — у зданий Госдумы, «Останкино» и администрации президента РФ, намерены возобновить протестные акции. Об этом говорится в заявлении участников долевого строительства, опубликованном в группе «Пензастрой», дострой!» в соцсети «ВКонтакте».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«6 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел совещание по вопросу достройки наших домов. В совещании приняли участие высокопоставленные руководители министерств и ведомств, конкурсные управляющие компаний «Пензастрой» и «Декор-Трейд», а также представители застройщиков, которые готовы зайти на строительные площадки. При этом инициативную группу обманутых дольщиков на совещание не пустили. Про то, как решить нашу проблему, говорили без нас», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что, по имеющейся информации, глава региона разговаривал со своими подчиненными «достаточно жестко», потребовал создать для застройщиков такие условия, чтобы они смогли зайти на объекты уже в августе 2018 года, и выразил готовность подписать трехстороннее соглашение, не уточнив при этом, кто выступит в качестве этих сторон.

«Источники также сообщают, что ряд чиновников при докладе губернатору сильно исказили текущее положение дел. Из их слов следует, что земельных участков, которые расселены под новых застройщиков, гораздо больше, чем есть на самом деле. Кроме того, они путались в цифрах, когда говорили о площади расселяемых земельных участков и стоимости достройки наших домов», — отмечается в заявлении.

На основе этих сведений инициативная группа обманутых дольщиков сделала несколько выводов.

Согласно первому, большинство чиновников, призванных решать проблему, «не владеют элементарной информацией о текущем положении дел».

Читайте также

Белозерцев сообщил о совещании по проблеме дольщиков, но умолчал о его результатах

«Губернатор Иван Белозерцев по-прежнему им верит и боится обманутых дольщиков. Возможно, именно по этой причине он так ни разу и не встретился с инициативной группой», — говорится в группе «Пензастрой», дострой!», где также добавляется, что «активистам было бы что сказать в ответ на ложь подчиненных Ивана Белозерцева».

Помимо этого, в заявлении обманутых дольщиков содержится предположение о том, что у председателя правительства области Николая Симонова серьезный конфликт с мэром Пензы Виктором Кувайцевым и главой регионального Минстроя Александром Гришаевым, который «развивается в том числе на почве различающихся интересов».

Кроме того, в нем приводятся предложения, озвученные накануне Александром Гришаевым, который, по информации дольщиков, высказал идею «сдать дома без коммерческих помещений, заколотив их фанерой», а также обозначил сценарий с выдачей нового разрешения на строительства.

«С учетом изложенного, инициативная группа просит обманутых дольщиков проявить активность и снова выйти на защиту своих прав. Если губернатор не готов услышать нас при личной встрече, значит, он услышит нас через СМИ, вместе со всей областью и полпредом [президента РФ в] ПФО Михаилом Бабичем. Инициативная группа обманутых дольщиков видит необходимость в возобновлении пикетов перед зданиями администрации Пензы, правительства и министерства строительства Пензенской области. Мы требуем, чтобы Виктор Кувайцев и Александр Гришаев перестали мешать скорейшей достройке наших домов. Либо пусть уходят в отставку и уступают место тем, кто готов работать и решать проблемы российских налогоплательщиков», — говорится в заявлении.

Ожидается, что «Бездомный полк», в который объединились обманутые дольщики, возобновит проведение митингов в том случае, если в течение недели не будет заметных сдвигов в решении их проблемы.