В Пензенской области за полгода родились более 1 тыс. третьих и последующих детей Общество

Пенза, 13 июля 2018. PenzaNews. 1 тыс. 27 третьих и последующих детей родились в семьях Пензенской области за шесть месяцев 2018 года, что на 128 больше, чем за аналогичный период 2017-го. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

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«В первом полугодии 2018 года 5 тыс. 692 многодетным семьям выплачено ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Общая сумма направленных на эти цели средств — 306,8 млн. рублей, из них 167,5 млн. рублей — средства регионального бюджета», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что всего в многодетных семьях Пензенской области с января 2013 года — с момента начала реализации майского указа президента РФ «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» — появились на свет 10 тыс. 17 детей.

При рождении третьего и последующего ребенка назначается ежемесячная денежная выплата, если среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 21 тыс. 825 рублей 30 копеек.

В 2018 году размер пособия составляет 9 тыс. 470 рублей.