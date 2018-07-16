Пензенский губернатор призвал усилить работу по профилактике ДТП Общество

Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал активизировать информационную работу по профилактике ДТП в связи с несколькими крупными авариями, произошедшими на дорогах региона за последнее время.

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«На следующий год, да даже и в этом году, [необходимо] предусмотреть дополнительные баннеры на наших трассах за счет содержания дорог, если это можно по закону, которые бы призывали водителей снижать скорость, которые бы напоминали им о том, что на этом участке [...] такое количество граждан погибло в дорожно-транспортных происшествиях. Надо это делать оперативно, менять эту информацию, чтобы побуждать водителей снизить скорость», — сказал он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 16 июля, обращаясь к главе регионального Минстроя Александру Гришаеву.

Иван Белозерцев также высказал мнение, что информационная работа недостаточно широко организована на телевидении и в интернет-СМИ.

«Нужно на эти цели средств не жалеть, ролики готовить, информации больше давать», — добавил глава региона.

Также губернатор предложил активнее использовать на трассах мобильные видеокамеры и их муляжи.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 июня на федеральной трассе М5 «Урал» неподалеку от села Подгорного Мокшанского района Пензенской области произошло массовое ДТП с участием двух грузовых и шести легковых автомашин. В результате трагической аварии четыре человека погибли. Позднее стало известно, что это были три сотрудника администрации и главный библиотекарь Земетчинского района.

14 июля в Бессоновском районе на 619 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, еще восемь пострадали, в том числе две малолетних девочки.