Николай Бобков назначен прокурором Лунинского района Общество

Пенза, 21 июля 2018. PenzaNews. Советник юстиции Николай Бобков назначен на должность прокурора Лунинского района Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Николай Викторович Бобков родился в городе Каменке в 1984 году.

Окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

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В сентябре 2006 года принят на службу в прокуратуру области и назначен на должность помощника пензенского транспортного прокурора.

В августе 2007 года переведен на службу в приволжскую транспортную прокуратуру. Состоял в должностях помощника, старшего помощника и заместителя пензенского транспортного прокурора.

В сентябре 2017 года принят в прокуратуру региона и назначен помощником прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором РФ и приволжским транспортным прокурором.

Не женат.