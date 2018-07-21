Николай Бобков назначен прокурором Лунинского района
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Пенза, 21 июля 2018. PenzaNews. Советник юстиции Николай Бобков назначен на должность прокурора Лунинского района Пензенской области.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Николай Викторович Бобков родился в городе Каменке в 1984 году.
Окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
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В сентябре 2006 года принят на службу в прокуратуру области и назначен на должность помощника пензенского транспортного прокурора.
В августе 2007 года переведен на службу в приволжскую транспортную прокуратуру. Состоял в должностях помощника, старшего помощника и заместителя пензенского транспортного прокурора.
В сентябре 2017 года принят в прокуратуру региона и назначен помощником прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.
За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором РФ и приволжским транспортным прокурором.
Не женат.