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В Пензе начали поиск хулиганов, испортивших чехлы на заграждениях в виде футбольных мячей

13:19 | 23.07.2018 | Общество

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Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции приступили к поиску хулиганов, повредивших чехлы на конструкциях, установленных в центре Пензы с целью предотвращения проезда транспорта на пешеходную часть улицы Московской, которые в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года были оформлены в виде мячей.

В Пензе начали поиск хулиганов, испортивших чехлы на заграждениях в виде футбольных мячей

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе совещания в понедельник, 23 июля, начальник МКУ «Рекламная служба города Пензы» Александр Утин проинформировал об этом мэра Виктора Кувайцева.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с круглосуточным видеонаблюдением на улице Московской есть уверенность, что виновные лица будут установлены.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», неизвестные испортили декоративные чехлы на ограничителях проезда в минувшие выходные. При этом восстановление некоторых из них оказалось под вопросом из-за серьезных повреждений.

Ранее хулиганы уже портили чехлы, но их удалось восстановить силами МКУ «Рекламная служба города Пензы».

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