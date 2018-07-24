КПРФ проведет народный сход в Пензе 28 июля в рамках протеста против пенсионной реформы Общество

Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Народный сход будет организован по инициативе Компартии РФ в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в рамках всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста в предстоящую субботу, 28 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев.

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«В половине районов [Пензенской области] прошли митинги. Могу сказать, что народ везде откликается на эту реформу. Все ее, естественно, осуждают, говорят, что они против. […] Единственные, кто высказывается «за» — это чиновники, а среди простых людей, не работающих в администрации, я не видел тех, кто был бы согласен с повышением пенсионного возраста», — пояснил собеседник агентства.

Он предположил, что акция в Пензе станет самой массовой среди тех, что уже были проведены в регионе в рамках кампании против предложенной правительством РФ реформы, однако выражение протеста на этом не завершится.

По словам Георгия Камнева, наряду с лозунгами против повышения пенсионного возраста и за вынесение данного вопроса на общероссийский референдум участники схода не обойдут вниманием такие темы, как рост цен на бензин, увеличение НДС и уровень зарплат в стране.

«Мы являемся инициаторами этого мероприятия, но выступать будут и представители других политических партий и общественных движений», — отметил лидер пензенских коммунистов.

Отвечая на вопрос о том, планируют ли посетить народный сход представители профсоюзного движения, которое ранее на федеральном уровне анонсировало участие в общероссийской акции протеста, Георгий Камнев пояснил, что заявок на выступление от них пока не поступало, хотя им было сделано соответствующее предложение.

По его мнению, это может быть связано с позицией председателя федерации профсоюзов Пензенской области, депутата Законодательного собрания региона Николая Котова, входящего во фракцию «Единая Россия», который считает, что повышение пенсионного возраста необходимо.

Георгий Камнев уточнил, что в ходе подготовки к мероприятию активисты раздали жителям области почти 70 тыс. посвященных пенсионной реформе выпусков газет «Пензенская искра» и «Правда», а также расклеили около 30 тыс. объявлений о проведении народного схода.

Первый секретарь пензенского обкома КПРФ также пояснил, почему акция протеста пройдет в сквере имени Ф.Э. Дзержинского, а не у здания бывшего кинотеатра «Родина», как это планировалось изначально.

«Мне как человеку опытному в этих делах стало понятно, что если мы подадим заявку на митинг, нам дадут отказ, скорее всего, как это происходит в других регионах и как это было здесь по районам», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в сложившихся условиях было решено направить усилия не на борьбу с чиновниками, а на максимально широкое оповещение населения о народном сходе, который начнется в 11.00.

Георгий Камнев подчеркнул, что в ходе акции протеста 28 июля пришедшие смогут не только обозначить свою позицию по вопросу повышения пенсионного возраста, но и принять участие в сборе подписей против реформы, а также за проведение референдума.