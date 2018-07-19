Стало известно, что грозит жителю Пензы за баннер с проклятием в адрес «Единой России» Общество

Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. Наказание в виде штрафа от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или до 30 суток административного ареста грозит координатору реготделения движения «Левый фронт» Виктору Хомцу, который 17 июля повесил на ограждении путепровода в Пензе баннер с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Накануне в отношении него был составлен административный протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия.

В нем говорится, в частности, о том, что Виктор Хомец провел «одиночный пикет путем демонстрации баннера» и тем самым привлек внимание к конкретной проблеме в месте, где публичные мероприятия запрещены.

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Также в протоколе приводится ссылка на федеральный закон, согласно которому «пикетирование — форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, а также быстровозводимые сборно-разборные конструкции».

Виктор Хомец с такой оценкой своих действий не согласился и указал, что он «просто повесил баннер и ушел».

Утром в понедельник, 23 июля, активисту предстоит явиться в управление МВД России по городу Пензе, откуда, как ожидается, его доставят в Железнодорожный районный суд для рассмотрения дела.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 октября 2017 года Виктор Хомец был избран координатором «Левого фронта» в Пензенской области.

После этого он принимал активное участие в различных акциях движения, в том числе выступал против передачи дворца культуры железнодорожников РПЦ, переноса стелы «Слава героям» из исторического центра Пензы, замалчивания проблем и искажения фактов в СМИ, в защиту образования, вблизи больниц раздавал листовки с данными об официальной средней зарплате медиков, задерживался полицией после возложения гроба и венка к зданию областного Минздрава.

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11 декабря 2017 года суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Основанием для этого стало проведение фаер-акции против деятельности учредителя и главного редактора одного из сетевых СМИ, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии Александра Тузова, который также является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области.

Летом 2018 года Виктор Хомец включился в кампанию протеста против повышения пенсионного возраста — выступил с критикой инициативы правительства РФ на митинге в Пензе 4 июля, 17-го числа разместил на мосту баннер с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста», а на следующий день в составе инициативной группы отнес в общественную приемную председателя партии Дмитрия Медведева двухметровую петицию с требованием остановить реформу.