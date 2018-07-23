Арестованный в Пензе оппозиционер гордится акцией с баннером на мосту Общество

Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Региональный координатор «Левого фронта» Виктор Хомец, получивший сутки административного ареста за размещение на ограждении путепровода в Пензе 10-метрового баннера с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста», заявил, что гордится проведенной акцией.

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«Сегодня, 23 июля, у меня прошел суд. Мне дали одни сутки ареста. Я скажу честно, прямо: я горжусь этой акцией, […] и я гордиться буду ею всю оставшуюся жизнь», — сказал Виктор Хомец в видеообращении, записанном после окончания заседания в Железнодорожном районном суде Пензе, которое распространили в интернете единомышленники оппозиционера.

Активист отметил, что был готов и к более суровому наказанию.

«Я недоволен этой пенсионной реформой. Я уверен, что здесь, в Пензенской области, ее продвигает губернатор [Иван] Белозерцев, [...] и по его указке закрывают рты здесь неугодным, […] но, как говорится, мы не сломаемся, мы будем дальше действовать», — добавил региональный координатор «Левого фронта».

Кроме того, Виктор Хомец призвал пензенцев принять участие в протестном мероприятии против пенсионной реформы, которое пройдет в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в субботу, 28 июля.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 16 июня 2018 года правительство РФ направило в Госдуму законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Он предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин к 2028 и 2034 годам соответственно.

19 июля законопроект был принят в первом чтении. При этом срок предоставления поправок ко второму чтению продлен с 18 августа до 24 сентября.

20 июля предложенную правительством РФ инициативу прокомментировал президент России Владимир Путин, который назвал тему повышения пенсионного возраста «очень чувствительной» и заверил, что до принятия окончательного решения будут проанализированы все мнения и прогнозы на этот счет.