Сайт ИА «PenzaNews» установил несколько собственных рекордов в июле Общество

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Сайт независимого информационного агентства «PenzaNews» в июле 2018 года установил несколько собственных рекордов по посещаемости и просмотрам страниц.

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Так, популярный сервис статистики Google Analytics зафиксировал, что за второй летний месяц на интернет-ресурсе побывали почти 270 тыс. пользователей, которые просмотрели его страницы более 1 млн. 183 тыс. раз.

До этого лучшим результатом по размеру месячной аудитории сайта ИА «PenzaNews» являлась цифра в 186 тыс. 140 пользователей, которая была достигнута в октябре 2017 года.

Средняя длительность пребывания на сайте в июле составила около 4 минут.

Другой сервис статистики — «Яндекс.Метрика» — зафиксировал за минувший месяц схожие с Google Analytics данные по количеству посетителей и просмотров: свыше 271 тыс. и почти 1,2 млн. соответственно при средней продолжительности визита более 6 минут.

Рекордные цифры по количеству просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» показал Liveinternet. По сведениям этого измерителя сетевой аудитории, за месяц страницы открывали более 1 млн. 324 тыс. раз около 269 тыс. посетителей.

Тот же сервис статистики 18 июля зафиксировал максимальную посещаемость новостного интернет-ресурса за сутки, а 20 июля — по количеству просмотров: 35 тыс. 987 и 83 тыс. 283 соответственно.

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«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook , а также в мессенджер Telegram . Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

За последние 10 лет на интернет-ресурсе опубликовано более 125 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.

Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.