Две жительницы Пензы получат ноутбук и смартфон по программе «Техника на благо» Общество

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Две жительницы Пензы бесплатно получат ноутбук Lenovo и смартфон Samsung в рамках благотворительной программы «Техника на благо», которая реализуется в регионе по инициативе ИА «PenzaNews» фондом «Гражданский Союз» с 2009 года.

Фото: Penzafond.ru

По решению экспертного совета переносной персональный компьютер будет вручен активистке проекта «Дети войны», волонтеру группы «Серебряная пора» Ольге Катаевой, которая пишет сценарии для творческих встреч пенсионеров, а многофункциональный мобильный телефон — инвалиду Александре Дергачевой.

Принять участие в благотворительной программе — безвозмездно передать или получить технику — может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в фонд «Гражданский Союз».

Благотворительная программа «Техника на благо» реализуется в Пензенской области по инициативе ИА «PenzaNews» фондом «Гражданский Союз» с декабря 2009 года. Она призвана помогать всем, кто действительно нуждается в бывшей в употреблении, но работающей компьютерной технике.

За годы реализации программы передано около 300 единиц техники свыше 150 получателям , среди которых семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, инвалиды, малоимущие граждане, а также некоммерческие организации, участвующие в развитии гражданского общества.

В рамках проекта «Техника на благо» старую оргтехнику передали информационное агентство «PenzaNews», Пензенский филиал компании «Ростелеком», Пензенское отделение компании «МегаФон», портал развлекательных заведений «Menupnz.ru», ИП Бичинов С.В., ТЦ «Элком», депутат пензенской гордумы IV и V созывов Александр Сейнов, политолог Анатолий Бодров, ПРО МОО «Союз социальной защиты детей», ЗАО «Исток», интернет-издание «Пенза-Спорт», ООО «Байт», ООО «ПроСТО», МУП «БТИ города Пензы», ЗАО «Волгостальмонтаж», «АРН-Аудитор», ООО «СКБ Амрита», НПФ «Круг», ООО НПФ «Кристалл», ООО «РЦ «КОДЕКС-Пенза», персональная творческая мастерская А.А. Бреусова, Пензенский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», компания «Флэк Софт», ООО «Святозаръ», ООО «Пензагропроект», «Пензенский бизнес-журнал», аудиторская фирма «Партнер-Аудит», Пензенское отделение Сбербанка России, правозащитник Юрий Вобликов, ЗАО «Пензнефтепродукт», ООО «Окружность», ОАО «Электромеханика», OOO «Консалт-Групп», ГК «Ростум», региональное отделение Института развития современных образовательных технологий, Максим Харламов, Андрей Наземнов, Дмитрий Ященко, Татьяна Калямина, предприниматели Вадим Бусаров, Лев Козлов и Игорь Жулимов, дизайнер Михаил Инюшкин, Полина Козлова, Софья Негреску, а также фонд «Доброе дело» (Москва).



В экспертный совет благотворительной программы «Техника на благо» входят основатель проекта, главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин, исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков, пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров и главный специалист службы анализа, планирования, маркетинга и рекламы банка «Кузнецкий» Мария Давыдова.