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Около сквера Лермонтова в Пензе демонтирован билборд

08:26 | 16.08.2018 | Общество

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Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Трехсторонний билборд на перекрестке улиц Лермонтова и Советской у сквера имени М.Ю. Лермонтова в Пензе демонтирован в связи с истечением срока действия договора и разрешения на установку и эксплуатацию.

Около сквера Лермонтова в Пензе демонтирован билборд

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, возможность перезаключения договора на новый срок была признана нецелесообразной из-за несоответствия места размещения архитектурной застройке.

Демонтаж осуществили сотрудники МКУ «Рекламная служба города Пензы» с помощью автокрана.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», внешний вид данного района города в последнее время начал претерпевать изменения. Так, возле расположенного поблизости Спасского кафедрального собора вырублено несколько деревьев, а прилегающая территория обнесена забором для последующего благоустройства.

Тротуар на улице Лермонтова между улицами Белинского и Советской преобразован в бесплатную парковку.

В районе библиотеки имени М.Ю. Лермонтова идет укладка плитки на тротуаре.

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