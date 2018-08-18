Филяев считает, что повышение пенсионного возраста не в интересах трудящегося большинства Общество

Пенза, 18 августа 2018. PenzaNews. Секретарь пензенского обкома КПРФ по идеологии, директор школы №58 Дмитрий Филяев считает, что предложение о повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 выдвинуто не в интересах трудящегося большинства.

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«Правительство не представило никаких убедительных доказательств того, что это нужно сейчас делать. Это во-первых. Во вторых, если говорить о том среднем возрасте, до которого доживают наши люди, то жизнь на пенсии — это в лучшем случае 2–3 года. Ну что это такое? Это просто ограбление. [...] Это мера, которая совершенно не в интересах основного трудящегося большинства», — сказал Дмитрий Филяев в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews» перед началом собрания по созданию региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума.

Коммунист пояснил, что избежать «столь непопулярной меры и просто циничной даже по отношению к собственному народу» можно, если прислушаться к предложениям КПРФ, в том числе о введении прогрессивной шкалы налогообложения и национализации природных ресурсов.

«Поэтому я противник этого и прекрасно понимаю, как и все люди, что правительство просто идет по такому пути, чтобы очередные средства выкачать из карманов населения, вместо того, чтобы как-то «прижать» олигархов и принять меры, направленные против них», — отметил собеседник агентства.

Дмитрий Филяев также обратил внимание на то, что тема повышения пенсионного возраста вызвала неодобрение даже среди сторонников правящей партии.

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«Кто знает, может быть, если большинство населения проявит свою гражданскую позицию, [...] то тогда решающее слово будет за президентом [России Владимиром Путиным]», — сказал секретарь обкома партии, не исключив, что глава государства «прислушается к голосам своих избирателей» и не допустит повышения пенсионного возраста.

Говоря о возможном проведении референдума на тему пенсионной реформы, Дмитрий Филяев согласился с мнением члена президиума ЦК КПРФ, первого секретаря пензенского обкома партии, главы фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгия Камнева о том, что в настоящее время предпринимаются попытки создать для партии максимальные препятствия, чтобы не довести инициативу о всенародном голосовании до логического завершения.

«КПРФ является главной силой при организации референдума, но создаются какие-то параллельные инициативы для того, чтобы спустить все это на тормозах», — сказал собеседник агентства, подчеркнув при этом, что партия приложит все усилия, чтобы реализовать предусмотренную законом возможность.