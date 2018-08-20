«Пенза-Взгляд» проиграл борьбу за контракты для федеральных СМИ Общество

Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. ООО «Пенза-Взгляд» — учредитель одноименного сетевого издания — оказалось отстранено от участия в двух электронных аукционах департамента информационной политики и СМИ региона, начальная цена каждого из которых составляла 1 млн. рублей.

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Организация подала заявки на участие в них в установленные сроки — до 9 августа — и примерно в то же время направила две жалобы в УФАС России по Пензенской области.

В связи с этим по требованию регионального антимонопольного ведомства процедура определения поставщика была приостановлена, но только в части заключения контрактов. Ориентированные на федеральные информагентства электронные аукционы, назначенные на 13 августа, были проведены в запланированные ранее сроки. При этом названия компаний-участников, которые в настоящее время отражены в соответствующих протоколах, на тот момент были скрыты — каждому игроку был присвоен определенный номер.

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Один из аукционов состоялся утром. В 9.10 федеральное государственное унитарное предприятие «МИА «Россия сегодня» сыграло на понижение, выразив готовность выполнить необходимый объем работ за 955 тыс. рублей. Спустя две минуты «Пенза-Взгляд» снизил цену до 950 тыс. рублей.

Днем прошел еще один аукцион, в результате которого цена контракта была снижена более чем в 7 раз — до 140 тыс. рублей. В 13.43 ее предложил «Пенза-Взгляд», а вслед за ним — в 13.54 — зарегистрированное в Туле ООО «Центр информации».

15 августа комиссия регионального УФАС России по контролю в сфере закупок признала обе жалобы ООО «Пенза-Взгляд» на положения документации необоснованными — соответствующая информация размещена на сайте ведомства, однако тексты решений пока не обнародованы.

16 августа на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок участников аукционная комиссия, в состав которой входили, в частности, начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Олег Синенков и его заместитель Сергей Федотов, приняла решение об отстранении ООО «Пенза-Взгляд».

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Причиной в обоих случаях была названа низкая ежемесячная посещаемость интернет-ресурса, которая, согласно данным протоколов аукционной комиссии, «не превышает 20 тыс.», в то время как в одном случае среднесуточная должна была составлять не менее 1,4 млн., а в другом — не менее 40 тыс.

В результате победителями электронных аукционов признаны ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня» и ООО «Центр информации», с которыми, как ожидается, будут подписаны контракты на освещение событий из жизни Пензенской области на сумму 950 тыс. и 140 тыс. рублей соответственно.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Пенза-Взгляд» было создано в октябре 2015 года.

Компания зарегистрирована по адресу: Пенза, улица Володарского, 9, офис 110.

Ее учредителем является бывший депутат гордумы Олег Фомин, прочно ассоциируемый с деятельностью ряда транспортных компаний с названием «Дилижанс». Он же числится директором – главным редактором.