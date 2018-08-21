Стало известно, кто вошел в пензенскую подгруппу по пенсионному референдуму Общество

Пенза, 21 августа 2018. PenzaNews. Персональный состав региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума на тему повышения пенсионного возраста, зарегистрированной в Пензе в минувший понедельник, 20 августа, обнародован на сайте областной избирательной комиссии.

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В опубликованных документах уточняется, что в пензенскую региональную подгруппу вошли 115 участников референдума, место жительства которых находится на территории области.

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Они выступают за проведение всенародного голосования граждан по вопросу: «Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»

Порядок дальнейших действий прописан в федеральном конституционном законе «О референдуме Российской Федерации».

Он предусматривает, что в случае регистрации более чем в половине субъектов РФ региональных подгрупп, выступающих за референдум по определенному вопросу, их уполномоченные представители на своем собрании вправе принять решение об обращении в ЦИК России с ходатайством о регистрации инициативной группы. Это следует сделать не позднее чем через два месяца со дня регистрации первой региональной подгруппы.

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В течение 10 дней Центризбирком должен принять решение о регистрации инициативной группы или вынести отказ.

В случае выдачи ей регистрационного свидетельства в нем указывается дата окончания срока сбора подписей в поддержку референдума — на эту работу отводится 45 дней.

Всего необходимо собрать подписи не менее чем 2 млн. граждан РФ, имеющих право на участие в референдуме при условии, что на территории одного региона или в совокупности за пределами страны находится место жительства не более 50 тыс. из них.

Список членов и уполномоченных представителей пензенской региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума на тему пенсионной реформы:

уполномоченные представители:

1. Ватолин Алексей Валерьевич;

2. Сильнова Крестина Александровна;

иные члены региональной подгруппы:

3. Агапова Нина Николаевна;

4. Акимова Галина Ивановна;

5. Апакина Нина Анатольевна;

6. Арюткина Эльвира Васильевна;

7. Базанова Елена Геннадиевна;

8. Баклашкина Лариса Петровна;

9. Банбенкова Елена Анатольевна;

10. Болабохина Людмила Васильевна;

11. Батяев Артем Геннадьевич;

12. Бахтеева Хавва Ислямовна;

13. Блинова Елена Алексеевна;

14. Бубнышева Елена Борисовна;

15. Бурова Людмила Николаевна;

16. Бычкова Анастасия Петровна;

17. Вавилкина Людмила Александровна;

18. Вавилова Алла Владимировна;

19. Ванчина Анна Владимировна;

20. Волкова Анна Валентиновна;

21. Вихличев Станислав Владимирович;

22. Гаврелюк Ольга Владимировна;

23. Гаврюшина Наталья Ивановна;

24. Галкина Татьяна Алексеевна;

25. Горячев Михаил Алексеевич;

26. Дементьев Андрей Геннадьевич;

27. Дергунова Наталья Валентиновна;

28. Долгова Светлана Юрьевна;

29. Долотов Денис Викторович;

30. Дурашова Татьяна Вячеславовна;

31. Дюдина Ольга Николаевна;

32. Егорева Людмила Васильевна;

33. Едунова Татьяна Юрьевна;

34. Ерохина Светлана Юрьевна;

35. Ермякина Екатерина Владимировна;

36. Загадаева Тамара Владимировна;

37. Загороднев Денис Валерьевич;

38. Звонова Татьяна Александровна;

39. Зиновьев Сергей Викторович;

40. Иванова Любовь Геннадьевна;

41. Иванова Людмила Николаевна;

42. Казакова Лидия Николаевна;

43. Кащеев Андрей Сергеевич;

44. Киреева Лариса Ивановна;

45. Кирсанов Алексей Сергеевич;

46. Конгуров Павел Александрович;

47. Краснов Юрий Владимирович;

48. Кузнецова Алевтина Александровна;

49. Кулагин Олег Владимирович;

50. Кураева Светлана Геннадьевна;

51. Кустова Светлана Михайловна;

52. Лагутина Людмила Владимировна;

53. Луконина Ольга Викторовна;

54. Лунькова Светлана Юрьевна;

55. Лупанова Наталья Александровна;

56. Лященко Марина Александровна;

57. Макеева Юлия Евгеньевна;

58. Максимов Александр Александрович;

59. Маркин Антон Владимирович;

60. Машин Олег Андреевич;

61. Мещеряков Максим Сергеевич;

62. Митина Нина Александровна;

63. Можаева Дарья Владимировна;

64. Мулюкин Михаил Александрович;

65. Неизвестная Лариса Викторовна;

66. Никишова Любовь Анатольевна;

67. Николаева Татьяна Николаевна;

68. Николаенко Людмила Викторовна;

69. Облезова Евгения Валерьевна;

70. Пеликова Юлия Викторовна;

71. Потапова Марина Анатольевна;

72. Ратанина Светлана Александровна;

73. Расторгуева Светлана Васильевна;

74. Рогачкова Людмила Вячеславовна;

75. Родионова Любовь Федоровна;

76. Романова Любовь Петровна;

77. Рябова Любовь Петровна;

78. Сарайкина Ирина Владимировна;

79. Сафронова Елена Геннадьевна;

80. Сердитова Наталья Юрьевна;

81. Сидорова Татьяна Борисовна;

82. Соломанидина Ирина Владимировна;

83. Спирина Лариса Николаевна;

84. Судакова Ангелина Вадимовна;

85. Терехина Наталья Геннадьевна;

86. Терешина Валентина Геннадьевна;

87. Тимербулатов Ильнур Касимович;

88. Тимофеев Сергей Викторович;

89. Тимофеева Юлия Анатольевна;

90. Тишкин Александр Николаевич;

91. Трегубов Игорь Николаевич;

92. Трушкина Ирина Владимировна;

93. Тымчук Владимир Ювинальевич;

94. Уваров Александр Александрович;

95. Уваров Владимир Александрович;

96. Улитина Валентина Тимофеевна;

97. Урекина Нина Михайловна;

98. Урывская Наталья Владимировна;

99. Фатуева Елена Владимировна;

100. Филатов Олег Викторович;

101. Филиппова Татьяна Александровна;

102. Фомина Галина Борисовна;

103. Фролова Юлия Владимировна;

104. Цюпко Вадим Игоревич;

105. Челнаков Роман Александрович;

106. Черкасова Татьяна Васильевна;

107. Черная Софья Борисовна;

108. Шиляпова Инна Михайловна;

109. Щетинин Дмитрий Владимирович;

110. Щеткина Галина Ивановна;

111. Шкаева Татьяна Борисовна;

112. Юдина Марина Сергеевна;

113. Юрлова Галина Николаевна;

114. Юрчишин Петр Иванович;

115. Ярмаркина Ольга Ивановна.