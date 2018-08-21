Стало известно, кто вошел в пензенскую подгруппу по пенсионному референдуму
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Пенза, 21 августа 2018. PenzaNews. Персональный состав региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума на тему повышения пенсионного возраста, зарегистрированной в Пензе в минувший понедельник, 20 августа, обнародован на сайте областной избирательной комиссии.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В опубликованных документах уточняется, что в пензенскую региональную подгруппу вошли 115 участников референдума, место жительства которых находится на территории области.
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Они выступают за проведение всенародного голосования граждан по вопросу: «Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»
Порядок дальнейших действий прописан в федеральном конституционном законе «О референдуме Российской Федерации».
Он предусматривает, что в случае регистрации более чем в половине субъектов РФ региональных подгрупп, выступающих за референдум по определенному вопросу, их уполномоченные представители на своем собрании вправе принять решение об обращении в ЦИК России с ходатайством о регистрации инициативной группы. Это следует сделать не позднее чем через два месяца со дня регистрации первой региональной подгруппы.
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В течение 10 дней Центризбирком должен принять решение о регистрации инициативной группы или вынести отказ.
В случае выдачи ей регистрационного свидетельства в нем указывается дата окончания срока сбора подписей в поддержку референдума — на эту работу отводится 45 дней.
Всего необходимо собрать подписи не менее чем 2 млн. граждан РФ, имеющих право на участие в референдуме при условии, что на территории одного региона или в совокупности за пределами страны находится место жительства не более 50 тыс. из них.
Список членов и уполномоченных представителей пензенской региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума на тему пенсионной реформы:
уполномоченные представители:
1. Ватолин Алексей Валерьевич;
2. Сильнова Крестина Александровна;
иные члены региональной подгруппы:
3. Агапова Нина Николаевна;
4. Акимова Галина Ивановна;
5. Апакина Нина Анатольевна;
6. Арюткина Эльвира Васильевна;
7. Базанова Елена Геннадиевна;
8. Баклашкина Лариса Петровна;
9. Банбенкова Елена Анатольевна;
10. Болабохина Людмила Васильевна;
11. Батяев Артем Геннадьевич;
12. Бахтеева Хавва Ислямовна;
13. Блинова Елена Алексеевна;
14. Бубнышева Елена Борисовна;
15. Бурова Людмила Николаевна;
16. Бычкова Анастасия Петровна;
17. Вавилкина Людмила Александровна;
18. Вавилова Алла Владимировна;
19. Ванчина Анна Владимировна;
20. Волкова Анна Валентиновна;
21. Вихличев Станислав Владимирович;
22. Гаврелюк Ольга Владимировна;
23. Гаврюшина Наталья Ивановна;
24. Галкина Татьяна Алексеевна;
25. Горячев Михаил Алексеевич;
26. Дементьев Андрей Геннадьевич;
27. Дергунова Наталья Валентиновна;
28. Долгова Светлана Юрьевна;
29. Долотов Денис Викторович;
30. Дурашова Татьяна Вячеславовна;
31. Дюдина Ольга Николаевна;
32. Егорева Людмила Васильевна;
33. Едунова Татьяна Юрьевна;
34. Ерохина Светлана Юрьевна;
35. Ермякина Екатерина Владимировна;
36. Загадаева Тамара Владимировна;
37. Загороднев Денис Валерьевич;
38. Звонова Татьяна Александровна;
39. Зиновьев Сергей Викторович;
40. Иванова Любовь Геннадьевна;
41. Иванова Людмила Николаевна;
42. Казакова Лидия Николаевна;
43. Кащеев Андрей Сергеевич;
44. Киреева Лариса Ивановна;
45. Кирсанов Алексей Сергеевич;
46. Конгуров Павел Александрович;
47. Краснов Юрий Владимирович;
48. Кузнецова Алевтина Александровна;
49. Кулагин Олег Владимирович;
50. Кураева Светлана Геннадьевна;
51. Кустова Светлана Михайловна;
52. Лагутина Людмила Владимировна;
53. Луконина Ольга Викторовна;
54. Лунькова Светлана Юрьевна;
55. Лупанова Наталья Александровна;
56. Лященко Марина Александровна;
57. Макеева Юлия Евгеньевна;
58. Максимов Александр Александрович;
59. Маркин Антон Владимирович;
60. Машин Олег Андреевич;
61. Мещеряков Максим Сергеевич;
62. Митина Нина Александровна;
63. Можаева Дарья Владимировна;
64. Мулюкин Михаил Александрович;
65. Неизвестная Лариса Викторовна;
66. Никишова Любовь Анатольевна;
67. Николаева Татьяна Николаевна;
68. Николаенко Людмила Викторовна;
69. Облезова Евгения Валерьевна;
70. Пеликова Юлия Викторовна;
71. Потапова Марина Анатольевна;
72. Ратанина Светлана Александровна;
73. Расторгуева Светлана Васильевна;
74. Рогачкова Людмила Вячеславовна;
75. Родионова Любовь Федоровна;
76. Романова Любовь Петровна;
77. Рябова Любовь Петровна;
78. Сарайкина Ирина Владимировна;
79. Сафронова Елена Геннадьевна;
80. Сердитова Наталья Юрьевна;
81. Сидорова Татьяна Борисовна;
82. Соломанидина Ирина Владимировна;
83. Спирина Лариса Николаевна;
84. Судакова Ангелина Вадимовна;
85. Терехина Наталья Геннадьевна;
86. Терешина Валентина Геннадьевна;
87. Тимербулатов Ильнур Касимович;
88. Тимофеев Сергей Викторович;
89. Тимофеева Юлия Анатольевна;
90. Тишкин Александр Николаевич;
91. Трегубов Игорь Николаевич;
92. Трушкина Ирина Владимировна;
93. Тымчук Владимир Ювинальевич;
94. Уваров Александр Александрович;
95. Уваров Владимир Александрович;
96. Улитина Валентина Тимофеевна;
97. Урекина Нина Михайловна;
98. Урывская Наталья Владимировна;
99. Фатуева Елена Владимировна;
100. Филатов Олег Викторович;
101. Филиппова Татьяна Александровна;
102. Фомина Галина Борисовна;
103. Фролова Юлия Владимировна;
104. Цюпко Вадим Игоревич;
105. Челнаков Роман Александрович;
106. Черкасова Татьяна Васильевна;
107. Черная Софья Борисовна;
108. Шиляпова Инна Михайловна;
109. Щетинин Дмитрий Владимирович;
110. Щеткина Галина Ивановна;
111. Шкаева Татьяна Борисовна;
112. Юдина Марина Сергеевна;
113. Юрлова Галина Николаевна;
114. Юрчишин Петр Иванович;
115. Ярмаркина Ольга Ивановна.