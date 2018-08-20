В Пензенской области зарегистрирована подгруппа по пенсионному референдуму Общество

Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области зарегистрировала региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума на тему пенсионной реформы в понедельник, 20 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков.

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«Эта подгруппа состоит из 115 человек, […] все они являются жителями Пензенской области», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, рабочая группа избиркома проверила представленные гражданами документы, «законных оснований не регистрировать эту подгруппу не было».

Александр Синюков также уточнил, что вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум, совпадает с тем, который Центризбирком ранее согласовал московской областной региональной подгруппе: «Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»

Он добавил, что дальнейшая процедура прописана в федеральном конституционном законе «О референдуме Российской Федерации»: инициативная группа должна в течение 45 дней собрать в поддержку идеи проведения референдума не менее 2 млн. подписей, при этом на один регион должно приходиться не более 50 тыс.

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Отвечая на вопрос о том, каким образом будет организована работа с документами другой подгруппы, созданной в Пензе по инициативе КПРФ, которая теперь не может быть зарегистрирована, глава облизбиркома пояснил, что их все равно предстоит проверить, а затем — вынести решение в соответствии с законом.

Он предположил, что это будет сделано до конца текущей рабочей недели.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», зарегистрированная в Пензенской области подгруппа инициативной группы по проведению референдума на тему пенсионной реформы была образована 15 августа и до настоящего времени в публичном пространстве себя никак не проявила.

Собрание, на котором она была создана, широко не анонсировалось. Жители в ее состав посредством электронных СМИ не приглашались. При этом фамилии активистов, пожелавших создать подгруппу, в облизбиркоме до сих пор не называют, ссылаясь на закон о персональных данных.

По мнению члена президиума ЦК КПРФ, первого секретаря пензенского обкома партии, главы фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгия Камнева, проведение в ряде регионов России таких неафишируемых собраний с целью создания региональных подгрупп является попыткой сорвать всенародное голосование граждан по вопросу государственного значения.