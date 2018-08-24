В Пензе не зарегистрировали созданную КПРФ подгруппу по пенсионному референдуму Общество

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области отказалась зарегистрировать созданную коммунистами региональную подгруппу инициативной группы по проведению пенсионного референдума.

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Как поясняется в постановлении облизбиркома, принятом 24 августа, основанием для этого стал тот факт, что в начале текущей недели уже была зарегистрирована подгруппа, которая предложила вынести на всенародное голосование вопрос по этой же теме.

В заседании избирательной комиссии региона приняли участие представители Компартии России, которые обозначили свою позицию по поводу сложившейся ситуации.

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Так, член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев предположил, что попытка сорвать референдум по пенсионной реформе может обернуться серьезными политическими и социальными последствиями.

«Сегодня по всей стране по тем или иным причинам нашим товарищам отказывают в регистрации инициативных подгрупп для проведения референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. С политической точки зрения, это уже приводит к снижению авторитета всех институтов власти. Люди разбираются и понимают, что это просто жульничество со стороны государства. У людей остается только одна дорога — выйти на улицу и требовать возможности проголосовать по вопросу пенсионного возраста», — цитирует Георгия Камнева пресс-служба пензенского обкома КПРФ.