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В Пензе не зарегистрировали созданную КПРФ подгруппу по пенсионному референдуму

20:11 | 24.08.2018 | Общество

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Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области отказалась зарегистрировать созданную коммунистами региональную подгруппу инициативной группы по проведению пенсионного референдума.

В Пензе не зарегистрировали созданную КПРФ подгруппу по пенсионному референдуму

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как поясняется в постановлении облизбиркома, принятом 24 августа, основанием для этого стал тот факт, что в начале текущей недели уже была зарегистрирована подгруппа, которая предложила вынести на всенародное голосование вопрос по этой же теме.

В заседании избирательной комиссии региона приняли участие представители Компартии России, которые обозначили свою позицию по поводу сложившейся ситуации.

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Так, член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев предположил, что попытка сорвать референдум по пенсионной реформе может обернуться серьезными политическими и социальными последствиями.

«Сегодня по всей стране по тем или иным причинам нашим товарищам отказывают в регистрации инициативных подгрупп для проведения референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. С политической точки зрения, это уже приводит к снижению авторитета всех институтов власти. Люди разбираются и понимают, что это просто жульничество со стороны государства. У людей остается только одна дорога — выйти на улицу и требовать возможности проголосовать по вопросу пенсионного возраста», — цитирует Георгия Камнева пресс-служба пензенского обкома КПРФ.

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