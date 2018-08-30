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Пензенский губернатор планирует перенять орловский опыт по привлечению педагогов в села

09:36 | 30.08.2018 | Общество

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Орел, 30 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил намерение использовать опыт Орловской области, где он находится с рабочим визитом, по привлечению и закреплению педагогов в сельской местности.

Пензенский губернатор планирует перенять орловский опыт по привлечению педагогов в села. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Орловской области есть хорошая программа. Мы ее возьмем за основу и будем реализовывать на пензенской земле», — сказал он журналистам в минувшую среду, 29 августа.

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Говоря о других сферах, в которых планируется использовать наработки этого региона, Иван Белозерцев назвал сельское хозяйство, а именно растениеводство, молочное и мясное животноводство.

«В Орловскую область должны приезжать агрономы, руководители хозяйств. Если нам удастся, переняв опыт, повысить рентабельность наших хозяйств, урожайность зерновых, зернобобовых, если мы прибавим в мясном, молочном животноводстве, в темпах роста по этим направлениям, тогда мы тоже, как и Орловская область, будем входить в пятерку–шестерку лучших регионов в Российской Федерации. Мы к этому стремимся», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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