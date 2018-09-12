Пензенские застройщики научились создавать комфортное пространство — губернатор Общество

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Пензенские застройщики научились создавать комфортное пространство вблизи возводимых объектов. Такое мнение выразил губернатор Иван Белозерцев в ходе посещения жилого комплекса «Олимп» на Западной поляне, строительством которого занимается группа компаний «Рисан».

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«В Пензе многие компании строят качественное жилье, и наше министерство строительства [и дорожного хозяйства], контролирующие органы обращают на это внимание. Сейчас идет здоровая конкуренция среди строительных компаний. Строятся современные микрорайоны. Научились создавать комфортное пространство вне дома — на улице, во дворе», — сказал глава региона.

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Он также пообщался с семьей Францевых, в которой воспитываются двое детей. Супруги воспользовались средствами материнского капитала и взяли ипотеку, что позволило им купить трехкомнатную квартиру.

В беседе с ними губернатор напомнил о программах, действующих в регионе.

«Мы запустили «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области». Из бюджета выделено 60 млн. рублей на субсидирование процентной ставки по ипотеке. В ближайшее время будет заключено соглашение с федеральным Агентством ипотечного кредитования, и на следующий год закладываем около 100 млн. рублей. Мы сможем привлечь из федеральной ипотечной компании еще до 900 млн. рублей на субсидирование процентной ставки по ипотеке для ряда категорий граждан. Это даст возможность брать кредиты через наше агентство по кредитной ставке 5–6% годовых», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.