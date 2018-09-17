В Пензе проведут дополнительную проверку МАУ «Детское и лечебное питание» Общество

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Дополнительная проверка деятельности МАУ «Детское и лечебное питание», где ранее допускались грубые нарушения при организации закупок, будет организована в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Во всем должен быть порядок. Будет организована дополнительная проверка, которая оценит сегодняшнюю финансовую деятельность учреждения», — сказал глава администрации города Виктор Кувайцев в ходе совещания, проведенного в мэрии в понедельник, 17 сентября.

По словам начальника социального управления Пензы Ирины Федониной, на сегодняшний день все замечания учтены — были внесены необходимые изменения в положение о закупках, которые теперь осуществляются исключительно на конкурсной основе.

Она отметила, что сэкономленные таким образом денежные средства ежемесячно возвращаются в бюджет, сообщает пресс-служба мэрии.

18 апреля 2018 года на совещании в администрации Пензы была озвучена информация о нарушениях, выявленных в МАУ «Детское и лечебное питание». В связи с этим мэр Виктор Кувайцев дал распоряжение прекратить трудовые отношения с директором учреждения Татьяной Еськиной.

В тот же день стало известно, что на основании материалов регионального управления ФСБ России в отношении директора муниципального автономного учреждения «Детское и лечебное питание» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».