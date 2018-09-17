В Пензе пройдет окружная конференция по практикам сопровождения людей с инвалидностью Общество

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Профильная окружная конференция по практикам сопровождаемого проживания, трудоустройства и образования людей с инвалидностью «Сопровождение через всю жизнь», организатором которой выступает АНО «Квартал Луи», состоится в Пензе во вторник, 25 сентября.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» представитель оргкомитета мероприятия Ирина Смирнова, конференция пройдет в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова и будет направлена на решение актуальных задач развития сферы сопровождения людей с инвалидностью.

«Цель конференции — представить и проанализировать опыт организаций, действующих на территории субъектов Приволжского федерального, в области сопровождаемого проживания, образования и трудоустройства людей с инвалидностью. В числе профильных тем — подготовка и обучение специалистов и волонтеров, [...] барьеры и вызовы, стоящие перед организациями, реализующими практики сопровождения», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что на данный момент в мероприятии запланировано участие около 70 человек — руководителей НКО, представителей образования и работодателей, экспертов и членов научного сообщества, а также самих инвалидов и их родителей.

«В частности, мы ожидаем визита специального гостя — эксперта в области социальных практик и благотворительности Алексея Газаряна, а также Екатерины Сизовой из Самары, которая проведет в Пензе семинар по танцам на колясках», — сказала Ирина Смирнова.

Она отметила, что в завершение конференции гостей региона ждет экскурсия по «Кварталу Луи», «Дому Вероники», арт-холлу и мастерской развития.