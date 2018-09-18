Бодров написал заявление о клевете из-за публикаций в СМИ Тузова Общество

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Заместитель начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации департамента информполитики и СМИ Пензенской области Анатолий Бодров написал заявление по ст. 128.1 УК РФ «Клевета» из-за четырех публикаций в сетевом издании, учредителем и главным редактором которого является член общественного совета при региональном УМВД, бывший сотрудник ФСБ на пенсии Александр Тузов, живущий, по его собственному признанию, на иждивении супруги-госслужащей.

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Комментируя ИА «PenzaNews» ситуацию, Анатолий Бодров отметил, что клевета относится к категориям преступлений частного обвинения, поэтому за защитой необходимо обращаться сразу в суд, но поскольку размещенные на сайте СМИ материалы в отношении него не содержат подписи, то он сначала направил соответствующее заявление в полицию для установления истинных авторов текстов.

По словам собеседника агентства, это было сделано еще в начале июля, а через несколько дней он дополнил заявление: его рассмотрением занимались сотрудники отдела полиции №4 (по обслуживанию Первомайского района) УМВД России по городу Пензе.

Анатолий Бодров добавил, что 2 августа заявление, поддержанное полицией, было направлено в мировой суд судебного участка №4 Железнодорожного района Пензы.

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При этом он подчеркнул до настоящего времени не располагает какой-либо результирующей информацией по данному вопросу, хотя «переписка идет».

Сотрудник департамента информполитики и СМИ Пензенской области также обратил внимание на то, что для него в этой ситуации важен результат.

«Я принципиально хочу понять, является ли, по большому счету, нормой подобного рода написание текстов, даже манера написания текстов», — сказал он.

О каких именно четырех публикациях идет речь, Анатолий Бодров не уточнил.