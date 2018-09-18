Петицию Шарипкова чуть более чем за месяц подписали 224 человека

При этом появившаяся следом за ней так называемая «ответная петиция» в отношении исполнительного директора фонда «Гражданский Союз» Олега Шарипкова, который выступил инициатором кампании против деятельности Александра Тузова, к данному моменту набрала всего 15 голосов, хотя ее пытались широко анонсировать в сети.
Ранее Олег Шарипков также направил официальное обращение председателю общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глебу Синцову, начальнику регионального ведомства Сергею Щеткину и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой исключить Александра Тузова из состава совещательного органа при полиции.