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Петицию Шарипкова чуть более чем за месяц подписали 224 человека

15:21 | 18.09.2018 | Общество

Печать

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. 224 человека чуть более чем за месяц — с 14 августа — подписали петицию на сайте Change.org с требованием исключить из состава общественного совета при УМВД России по Пензенской области бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, который, по собственному признанию, живет на иждивении супруги-госслужащей, за что его пристыдили интернет-пользователи.

Петицию Шарипкова чуть более чем за месяц подписали 224 человека

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

При этом появившаяся следом за ней так называемая «ответная петиция» в отношении исполнительного директора фонда «Гражданский Союз» Олега Шарипкова, который выступил инициатором кампании против деятельности Александра Тузова, к данному моменту набрала всего 15 голосов, хотя ее пытались широко анонсировать в сети.

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Ранее Олег Шарипков также направил официальное обращение председателю общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глебу Синцову, начальнику регионального ведомства Сергею Щеткину и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой исключить Александра Тузова из состава совещательного органа при полиции.

В свою очередь Глеб Синцов заявил ИА «PenzaNews», что рассмотрение данного обращения состоится на заседании совета в сентябре.

Вместе с тем он не смог дать однозначного ответа на вопрос о том, будет ли приглашен на это мероприятие сам Олег Шарипков.

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