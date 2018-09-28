В Пензе погорельцев с улицы Брестской обеспечат теплыми вещами Общество

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился обеспечить верхней одеждой и теплой обувью жильцов дома №33 на улице Брестской в Пензе, который сгорел 30 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Погорельцы обратились с соответствующей просьбой к мэру на личный прием, состоявшийся в минувший четверг, 27 сентября. Они также поделились своими проблемами, которые возникли из-за вынужденного переезда.

«Людям надо помочь, обеспечить всем необходимым», — поставил он задачу ответственным лицам.

Читайте также

Детей из сгоревшего дома на улице Брестской в Пензе собрали в школу

Как сообщает пресс-служба мэрии, в результате пожара в доме №33 на улице Брестской в Пензе без крыши над головой остались 26 человек, в том числе одна многодетная семья. Всем нуждающимся было предложено жилье в муниципальном маневренном фонде.

Погорельцам были выделены продукты, предметы бытового назначения и постельное белье, канцелярские товары, одежда и обувь. В течение 10 дней после пожара осуществлялась доставка комплексного горячего питания.

Социальное управление города и жители микрорайона оказали попавшим в беду людям денежную помощь.

Силами коммунальных служб с территории дома был вывезен мусор. Районная администрация совестно с бизнес-сообществом организовала доставку песка для будущего строительства и планирует завезти кирпич.