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В Пензе погорельцев с улицы Брестской обеспечат теплыми вещами

09:07 | 28.09.2018 | Общество

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Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился обеспечить верхней одеждой и теплой обувью жильцов дома №33 на улице Брестской в Пензе, который сгорел 30 августа.

В Пензе погорельцев с улицы Брестской обеспечат теплыми вещами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Погорельцы обратились с соответствующей просьбой к мэру на личный прием, состоявшийся в минувший четверг, 27 сентября. Они также поделились своими проблемами, которые возникли из-за вынужденного переезда.

«Людям надо помочь, обеспечить всем необходимым», — поставил он задачу ответственным лицам.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, в результате пожара в доме №33 на улице Брестской в Пензе без крыши над головой остались 26 человек, в том числе одна многодетная семья. Всем нуждающимся было предложено жилье в муниципальном маневренном фонде.

Погорельцам были выделены продукты, предметы бытового назначения и постельное белье, канцелярские товары, одежда и обувь. В течение 10 дней после пожара осуществлялась доставка комплексного горячего питания.

Социальное управление города и жители микрорайона оказали попавшим в беду людям денежную помощь.

Силами коммунальных служб с территории дома был вывезен мусор. Районная администрация совестно с бизнес-сообществом организовала доставку песка для будущего строительства и планирует завезти кирпич.

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