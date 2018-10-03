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В Пензе у недостроенного ритуального комплекса установили бордюры

18:29 | 03.10.2018 | Общество

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Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Рабочие установили бордюры на территории, прилегающей к зданию будущего ритуального комплекса, строительство которого ведется вблизи Ново-Западного кладбища в Пензе.

В Пензе у недостроенного ритуального комплекса установили бордюры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Также на площадку завезен песок, который позволил выровнять участок.

Благодаря тому, что некоторое время назад был демонтирован зеленый металлический забор, стоявший вдоль дороги-дублера, открылся обзор на здание, которое обрело очертания еще в конце лета.

Проезжающие мимо автомобилисты и люди, навещающие могилы своих близких, на данный момент могут наблюдать за тем, как ведется обустройство входной группы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», новые захоронения на Ново-Западном кладбище Пензы допускаются лишь в исключительных случаях, в частности, когда речь идет о выдающихся жителях региона, могилы которых расположены на Аллее славы. Повторное захоронение в пределах одной ограды близкого родственника производится при наличии свободного места для могилы с разрешения специализированной службы по вопросам похоронного дела.

В марте 2018 года между мэрией Пензы и индивидуальным предпринимателем Евгением Боровковым был заключен протокол о намерениях по реализации проекта, предполагающего строительство комплекса из трех ритуальных залов для проведения церемоний прощания с усопшими. Планируемый объем инвестиций превышает 20 млн. рублей.

В апреле неподалеку от храма-часовни во имя преподобного Сергия Радонежского был вырублен участок леса.

Спустя месяц был размещен паспорт объекта, информирующий граждан о том, что именно будет возведено на этом месте.

К концу августа здание будущего ритуального комплекса обрело очертания — были возведены наружные стены, а также внутренние перегородки.

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