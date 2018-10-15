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Дмитрий Матушкин приступил к исполнению обязанностей главы пензенского управления СКР

18:05 | 15.10.2018 | Общество

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Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Полковник юстиции Дмитрий Матушкин приступил к исполнению обязанностей руководителя следственного управления СКР по Пензенской области в понедельник, 15 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник главы регионального ведомства по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Дмитрий Матушкин приступил к исполнению обязанностей главы пензенского управления СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что новый руководитель будет официально представлен коллективу в предстоящий вторник, 16 октября.

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Ожидается, что это произойдет в торжественной обстановке.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», указом президента России от 2 октября 2018 года полковник юстиции Дмитрий Матушкин назначен на должность руководителя следственного управления СКР по Пензенской области.

Данный пост стал вакантным после того, как в апреле 2018 года его освободил генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин.

Исполнение обязанностей руководителя СУ СКР по Пензенской области было временно возложено на Владимира Фомина.

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