«Термодом» завез кран на стройплощадку ЖК «Райки» в рамках решения проблемы дольщиков Общество

Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Производственно-коммерческая фирма «Термодом», ранее выразившая готовность завершить строительство первой очереди проблемного дома на улице Пушкина, возведение которого начинала обанкротившаяся компания «Пензастрой», завезла на территорию ЖК «Райки» башенный кран.

Фото: пресс-служба ПКФ «Термодом»

Как сообщается в группе «Пензастрой, дострой!» в соцсети «ВКонтакте», ранее он был задействован на объектах чемпионата мира по футболу в Саранске.

«Термодом» сдержал свое обещание и приступил к работам», — отмечается в тексте.

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В нем уточняется, что объект взят под охрану, в ближайшие дни будет начат ремонт кровли, на данный момент осуществляется заказ лифтов и крышной котельной, а также завоз необходимых механизмов.

«Со дня на день должны передать проектно-сметную документацию на государственную экспертизу. Готовится подписание инвестиционного соглашения с губернатором [Иваном Белозерцевым]. По оценкам директора холдинга «Термодом» Рафика Ибрагимова, уже в феврале в дом может прийти тепло. Планируемый срок сдачи — сентябрь 2019 года», — поясняется в сообщении «Бездомного полка», в который объединились обманутые дольщики.

Активисты ЖК «Райки» выразили благодарность представителям компании за то, что они «протянули руку помощи», а также главе региона Ивану Белозерцеву, председателю облправительства Николаю Симонову и начальнику Госжилстройтехинспекции Инне Левченко за то, что их обещания по первой очереди начали исполняться.

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В пресс-службе ООО «ПКФ «Термодом» корреспонденту ИА «PenzaNews» подтвердили, что на стройплощадку на улице Пушкина завезен башенный кран, добавив при этом, что техника для высотных работ доставлена и на улицу 8 Марта, где находится еще один проблемный дом «Пензастроя».

«На объектах началась подготовка к масштабному строительству: сейчас там трудятся энергетики, инженерно-технические работники, специалисты составляют план первоочередных работ», — пояснили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что до дольщиков доведена информация о графике работ и возможных вариантах благоустройства прилегающей территории.

«Также им предложено по желанию обменять жилье на квартиры, которые уже построены или возводятся «Термодомом». Согласившиеся есть, идет процедура оформления документов», — отметили в производственно-коммерческой фирме.