EN
19:56:02 Среда, 17 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Термодом» завез кран на стройплощадку ЖК «Райки» в рамках решения проблемы дольщиков

17:20 | 17.10.2018 | Общество

Печать

Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Производственно-коммерческая фирма «Термодом», ранее выразившая готовность завершить строительство первой очереди проблемного дома на улице Пушкина, возведение которого начинала обанкротившаяся компания «Пензастрой», завезла на территорию ЖК «Райки» башенный кран.

«Термодом» завез кран на стройплощадку ЖК «Райки» в рамках решения проблемы дольщиков

Фото: пресс-служба ПКФ «Термодом»

Как сообщается в группе «Пензастрой, дострой!» в соцсети «ВКонтакте», ранее он был задействован на объектах чемпионата мира по футболу в Саранске.

«Термодом» сдержал свое обещание и приступил к работам», — отмечается в тексте.

Читайте также

ЖК «Райки» в Пензе будут достраивать две компании

В нем уточняется, что объект взят под охрану, в ближайшие дни будет начат ремонт кровли, на данный момент осуществляется заказ лифтов и крышной котельной, а также завоз необходимых механизмов.

«Со дня на день должны передать проектно-сметную документацию на государственную экспертизу. Готовится подписание инвестиционного соглашения с губернатором [Иваном Белозерцевым]. По оценкам директора холдинга «Термодом» Рафика Ибрагимова, уже в феврале в дом может прийти тепло. Планируемый срок сдачи — сентябрь 2019 года», — поясняется в сообщении «Бездомного полка», в который объединились обманутые дольщики.

Активисты ЖК «Райки» выразили благодарность представителям компании за то, что они «протянули руку помощи», а также главе региона Ивану Белозерцеву, председателю облправительства Николаю Симонову и начальнику Госжилстройтехинспекции Инне Левченко за то, что их обещания по первой очереди начали исполняться.

Читайте также

«Термодом» приступит к достройке дома на улице 8 Марта в Пензе до конца недели

В пресс-службе ООО «ПКФ «Термодом» корреспонденту ИА «PenzaNews» подтвердили, что на стройплощадку на улице Пушкина завезен башенный кран, добавив при этом, что техника для высотных работ доставлена и на улицу 8 Марта, где находится еще один проблемный дом «Пензастроя».

«На объектах началась подготовка к масштабному строительству: сейчас там трудятся энергетики, инженерно-технические работники, специалисты составляют план первоочередных работ», — пояснили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что до дольщиков доведена информация о графике работ и возможных вариантах благоустройства прилегающей территории.

«Также им предложено по желанию обменять жилье на квартиры, которые уже построены или возводятся «Термодомом». Согласившиеся есть, идет процедура оформления документов», — отметили в производственно-коммерческой фирме.

Загрузка...
Читайте также
Мэр поставил задачу смонтировать модульные котельные в Ахунах до конца года Мать пыталась передать сыну в пензенскую колонию бутылку коньяка
Под Пензой неизвестные украли деньги со счета женщины, перешедшей по ссылке в MMS В Пензе впервые пройдет детский фестиваль духовной музыки «За нами небесная рать»
В Пензенской области с начала года 580 семей воспользовались губернаторскими сертификатами В Пензе в качестве эксперимента подсветили фонарный столб
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама