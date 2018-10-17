В Пензенской области усилят меры безопасности в связи с трагедией в Керчи — губернатор Общество

Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Меры безопасности будут усилены в Пензенской области в связи с трагедией в Керчи, где в результате событий в политехническом колледже, по последним данным, погибли 19 человек. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, который назвал случившееся терактом, хотя следствие квалифицировало произошедшее как массовое убийство.

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«В Керчи страшная беда. Я соболезную родным всех жертв теракта, причины и последствия которого еще придется осознать, потому что первая реакция — шок», — написал глава региона в микроблоге «Твиттер» в среду, 17 октября.

В Керчи страшная беда.Я соболезную родным всех жертв теракта,причины и последствия которого ещё придётся осознать,потому что первая реакция-шок. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) October 17, 2018

«В связи с трагедией в Керчи мы усилим предупредительно-профилактические меры по антитеррору. Режим будет ужесточен в каждом городе, районе, населенном пункте», — добавил Иван Белозерцев.

В связи с трагедией в Керчи мы усилим предупредительно-профилактические меры по антитеррору. Режим будет ужесточен в каждом городе, районе, населённом пункте. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) October 17, 2018

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 октября около 12.00 в здании политехнического колледжа в Керчи произошел взрыв. Мощность взрывного устройства, особенности его приведения в действие и характер поражающих элементов в настоящее время устанавливаются.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

После того, как взрывотехники обследовали здание и убедились в безопасности, место происшествия осмотрели следователи и криминалисты. Они пришли к выводу, что 17 человек погибли от огнестрельных ранений.

Благодаря записям камер видеонаблюдения оперативно была установлена личность предполагаемого преступника, который незадолго до происшествия зашел в колледж с ружьем. Им оказался 18-летний студент четвертого курса. Его тело обнаружено в одном из помещений. В СКР полагают, что молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем умер вследствие самоубийства.

В связи с этим уголовное дело переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Вместе с тем в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что в настоящее время предпринимаются меры по поиску возможных организаторов и исполнителей взрыва. Следователи и оперативные сотрудники устанавливают возможную причастность к преступлению студента, рядом с телом которого обнаружено помповое ружье.