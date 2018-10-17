В Пензе у дома молодежи почтили память погибших в Керчи Общество

Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Пензенские студенты собрались на площади перед домом молодежи, чтобы почтить память погибших в политехническом колледже в Керчи.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Слева от главного входа предварительно был обустроен временный мемориал: на стол, накрытый красной тканью, установлена меловая доска с надписью «Керчь, мы с тобой», а рядом размещено около двух десятков свечей.

Среди тех, кто принял участие в акции, был министр образования Пензенской области Александр Воронков.

«Главное — не допустить повторения этой трагедии. Будем едины перед лицом опасности», — сказал он.

По данным регионального министерства образования, временный мемориал у дома молодежи в Пензе будет действовать в течение трех дней.

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В Керчи устанавливают причастность студента к взрыву в колледже — НАК

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 октября около 12.00 в здании политехнического колледжа в Керчи произошел взрыв. Мощность взрывного устройства, особенности его приведения в действие и характер поражающих элементов в настоящее время устанавливаются.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

После того, как взрывотехники обследовали здание и убедились в безопасности, место происшествия осмотрели следователи и криминалисты. Они пришли к выводу, что 17 человек погибли от огнестрельных ранений.

Благодаря записям камер видеонаблюдения оперативно была установлена личность предполагаемого преступника, который незадолго до происшествия зашел в колледж с ружьем. Им оказался 18-летний студент четвертого курса. Его тело обнаружено в одном из помещений. В СКР полагают, что молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем умер вследствие самоубийства.

В связи с этим уголовное дело переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Вместе с тем в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что предпринимаются меры по поиску возможных организаторов и исполнителей взрыва. Следователи и оперативные сотрудники устанавливают возможную причастность к преступлению студента, рядом с телом которого обнаружено помповое ружье.

Вечером стало известно, что число погибших достигло 19 человек.

В Крыму объявлен трехдневный траур.