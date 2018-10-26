Вопрос о поощрении пензенских дружинников начали рассматривать на уровне региона Общество

Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Вопрос о поощрении дружинников, которые участвуют в охране общественного порядка на добровольной безвозмездной основе, рассматривается правительством Пензенской области. Об этом сообщил вице-мэр Пензы Владимир Попков.

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«На уровне регионального правительства рассматривается вопрос по поручению губернатора [Ивана Белозерцева], чтобы изыскать [на эти цели] средства финансовые», — сказал он, выступая на 50-й очередной сессии гордумы в пятницу, 26 октября.

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Владимир Попков пояснил, что предлагается выплачивать дружинникам небольшое вознаграждение за каждый выход.

По его словам, это будет служить своего рода мотивацией для граждан.

Заместитель главы администрации города уточнил также, что в настоящее время в Пензе осуществляет деятельность 261 дружинник.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вопрос о необходимости поощрения активности населения в сфере охраны общественного порядка еще в феврале 2016 года поднимал Юрий Рузляев, занимавший на тот момент должность начальника УМВД России по Пензенской области.