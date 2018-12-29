Дорожную карту по реконструкции Фонтанной площади в Пензе разработают до 15 февраля Общество

Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Дорожная карта по реконструкции Фонтанной площади в центре Пензы будет разработана до 15 февраля 2019 года. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Приступайте к разработке дорожной карты. До 15 февраля она должна быть представлена, а сроки исполнения — определены. Начинайте работу по подготовке проектно-сметной документации. Проводить реконструкцию будем в два этапа. Благоустройство нужно вести параллельно с монтажом фонтана, чтобы ускорить ход строительных работ», — сказал он в ходе совещания по вопросу реконструкции площади в субботу, 29 декабря.

Глава региона уточнил, что следует создать рабочую группу и подготовить несколько вариантов преображения территории.

«Новый светомузыкальный фонтан может быть с чашей или в плоскостном исполнении, но это должен быть самый современный объект, с использованием новейших технологий — голографии, проецирования изображений и тому подобных визуальных эффектов», — добавил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, участники совещания обсудили предварительные предложения, ознакомившись с устройством новых фонтанов, недавно установленных в других российских городах, а также с существующими проектами, предлагаемыми специализированными подрядными организациями.

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Было отмечено, что важно уже на этапе проектирования предусмотреть возможность заезда на обновленную Фонтанную площадь малой спецтехники для уборки территории, а также использования объекта в зимнее время в качестве катка.

В ноябре 2018 года губернатор Иван Белозерцев сообщил, что на новый фонтан, который должен стать украшением центральной части Пензы, планируется потратить 100 млн. рублей.

24 декабря был заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации для последующей реконструкции фонтана на улице Московской с благоустройством прилегающей территории. Ее подготовка будет осуществляться с учетом концепции, разработанной московским КБ «Стрелка».