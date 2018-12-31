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Вход в пензенский зоопарк 1 января будет бесплатным для детей

11:18 | 31.12.2018 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2018. PenzaNews. Дети до 14 лет смогут бесплатно посетить пензенский зоопарк в предстоящий вторник, 1 января.

Вход в пензенский зоопарк 1 января будет бесплатным для детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Для взрослых стоимость осмотра экспозиции составит 60 рублей вместо 200.

Гостям будет показана развлекательная программа. В 14.00 состоится новогоднее представление «Не хочу быть поросенком!».

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Зоопарк будет работать с 9.00 до 17.00, касса закроется на час раньше, сообщается в группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на протяжении нескольких лет до 2018 года вход в пензенский зоопарк 1 января был совершенно бесплатным для всех — и детей, и взрослых, однако от этой традиции было решено отказаться.

Со 2 января в учреждении культуры стоимость билета для посетителей от 3 до 14 лет увеличится с 80 до 100 рублей.

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