Имена троих пензенских школьников-героев внесены в книгу «Горячее сердце» Общество

Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Трое юных жителей Пензенской области стали лауреатами всероссийской премии «Горячее сердце».

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Этой чести удостоены ученик школы имени И.А. Никулина села Степановка Бессоновского района Никита Карнашенко, ученик школы №1 Мокшана Владислав Красовский и ученик лицея №2 Сердобска Никита Копылов.

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Их имена занесены в почетную книгу «Горячее сердце».

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, в честь них в школах Пензенской области прошли уроки мужества.

Владислав Красовский во время половодья спас из затопленных домов шестерых людей и собаку.

Никита Карнашенко не дал погибнуть 93-летней женщине во время пожара.

Никита Копылов вывел из загоревшегося дома двух младших сестер и брата.