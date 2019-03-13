На стройплощадке проблемного дома в Сосновке работают более 40 человек — Минстрой Общество

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Более 40 человек задействованы в работах по завершению строительства проблемного дома в микрорайоне №4 «Среда» района Сосновка города Пензы, возведение которого начинала компания «Декор-Трейд», признанная банкротом год назад. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

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«Выполняются работы по утеплению фасада жилого дома, изготовлению перил ограждения лестничных маршей. Начат монтаж лифтов. Проводится работа по очистке крыши дома от снега», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что подрядная организация «Пензенский строитель» планирует завершить общестроительные работы и устройство кровли в июле, внутреннюю отделку мест общего пользования — в августе, устройство внутренних и наружных инженерных сетей — в сентябре, а благоустройство — в ноябре.

«Все строительные работы предполагается завершить не позднее середины декабря 2019 года», — отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что ввод жилого комплекса «Маяковский» в эксплуатацию находится на личном контроле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», приказом Госжилстройтехинспекции Пензенской области от 5 марта 2018 года многоквартирный жилой дом переменной этажности в микрорайоне №4 «Среда» района Сосновка города Пензы был включен в реестр проблемных объектов.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 9 апреля 2018 года акционерное общество «Декор-Трейд» было признано банкротом. В отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждении члена краснодарской межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Единство» Владимир Виноградов.

В октябре стало известно, что завершать строительство дома будет ООО «Пензенский строитель». Тогда, комментируя планы по вводу объекта в эксплуатацию от лица застройщика, депутат городской думы Юрий Крячко предположил, что это удастся сделать в августе 2019 года.

Примерно в то же время дольщики АО «Декор-Трейд» приняли решение о создании жилищно-строительного кооператива «Маяковский».

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 7 декабря 2018 года права застройщика на проблемный дом со степенью готовности 74% и земельный участок площадью около 14 тыс. кв. метров были переданы ЖСК.

19 декабря переход прав был зарегистрирован в установленном порядке.