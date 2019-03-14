Мэр Пензы потребовал обеспечить должный контроль за реконструкцией значимых объектов Общество

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал от ответственных лиц обеспечить должный контроль за работой подрядных организаций, занимающихся реконструкцией и строительством значимых объектов.

Фото: Penza-gorod.ru

«Перед нами стоят серьезные задачи в сфере капитального строительства — реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», программы по формированию комфортной городской среды, возведение объектов социального назначения. На эти цели Пензе выделен значительный объем средств из федерального и регионального бюджетов. Мы в свою очередь обеспечиваем долю софинансирования из муниципального бюджета», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 13 марта.

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Виктор Кувайцев подчеркнул, что соблюдение заявленных требований и сроков необходимо отслеживать на всех этапах.

«Это большая ответственность, поэтому нужен соответствующий спрос с подрядных организаций от этапа разработки ПСД [проектно-сметной документации] до сдачи в эксплуатацию. Все средства нужно освоить в срок. В итоге жители должны увидеть конкретный результат», — сказал мэр.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, участники совещания обсудили, в частности, предстоящую реконструкцию Бакунинского моста, капитальный ремонт дороги на улице Чкалова, работы на улице Попова — на участке между улицами Ленинградской и Окружной, а также обновление набережной реки Суры, Фонтанной площади и территории вблизи Спасского кафедрального собора.