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Мэр Пензы потребовал обеспечить должный контроль за реконструкцией значимых объектов

11:41 | 14.03.2019 | Общество

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Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал от ответственных лиц обеспечить должный контроль за работой подрядных организаций, занимающихся реконструкцией и строительством значимых объектов.

Мэр Пензы потребовал обеспечить должный контроль за реконструкцией значимых объектов

Фото: Penza-gorod.ru

«Перед нами стоят серьезные задачи в сфере капитального строительства — реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», программы по формированию комфортной городской среды, возведение объектов социального назначения. На эти цели Пензе выделен значительный объем средств из федерального и регионального бюджетов. Мы в свою очередь обеспечиваем долю софинансирования из муниципального бюджета», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 13 марта.

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Виктор Кувайцев подчеркнул, что соблюдение заявленных требований и сроков необходимо отслеживать на всех этапах.

«Это большая ответственность, поэтому нужен соответствующий спрос с подрядных организаций от этапа разработки ПСД [проектно-сметной документации] до сдачи в эксплуатацию. Все средства нужно освоить в срок. В итоге жители должны увидеть конкретный результат», — сказал мэр.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, участники совещания обсудили, в частности, предстоящую реконструкцию Бакунинского моста, капитальный ремонт дороги на улице Чкалова, работы на улице Попова — на участке между улицами Ленинградской и Окружной, а также обновление набережной реки Суры, Фонтанной площади и территории вблизи Спасского кафедрального собора.

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