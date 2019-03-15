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Суд не удовлетворил жалобу ФНС на определение о смене застройщика дома на улице 8 Марта

18:43 | 15.03.2019 | Общество

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Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Пензенской области от 29 января 2019 года, в соответствии с которым обязательства застройщика проблемного объекта обанкротившейся компании «Пензастрой» — дома на улице 8 Марта в Пензе — должны перейти к ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом».

Суд не удовлетворил жалобу ФНС на определение о смене застройщика дома на улице 8 Марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Определение Арбитражного суда Пензенской области [...] в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в постановлении от 14 марта.

Оно вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение месяца.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», дом на улице 8 Марта является единственным из проблемных объектов «Пензастроя», который планируется достраивать по процедуре смены застройщика. «Термодом» приступил к работам на стройплощадке еще осенью 2018 года.

Предполагается, что в рамках регионального закона о защите обманутых дольщиков компании будут на льготных условиях предоставлены земельные участки: в районе улиц 9 Января и Шмидта, Гагарина и Шмидта, Рахманинова, Богданова, Володарского, а также Коммунистической и Ворошилова.

18 декабря в суд от организации поступило заявление о намерении стать приобретателем объектов незавершенного строительства и земельного участка на улице 8 Марта и исполнить обязательства застройщика. Определением Арбитражного суда Пензенской области от 29 января 2019 года оно было удовлетворено.

Федеральная налоговая служба с этим не согласилась и подала апелляционную жалобу, в которой просила принять новый судебный акт, отказав ООО «ПКФ «Термодом» в части удовлетворения требования о передаче фирме права требования по исполнению участниками строительства обязательств по оплате жилых помещений по договорам долевого участия в оставшейся части в отношении передаваемых объектов по состоянию на 29 января на общую сумму 8 млн. 966 тыс. 600 рублей.

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