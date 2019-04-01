Мэр Пензы потребовал поддерживать порядок вблизи строящейся школы в Арбеково Общество

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал от ответственных лиц обеспечить поддержание чистоты и порядка на территории, прилегающей к стройплощадке в 6-м микрорайоне Арбеково, на которой ведутся работы по возведению здания школы.

Фото: Penza-gorod.ru

«Надо приводить стройплощадку в порядок, чтобы в процессе строительства не нарушалось благоустройство прилегающей дворовой территории. Здесь в непосредственной близости расположены жилые дома. Следите, чтобы на выезде был оборудован и работал пункт мойки колес», — сказал он в ходе визита на объект в минувшее воскресенье, 31 марта.

Также мэр Пензы распорядился грамотно организовать пространство вблизи будущей образовательной организации.

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«Следует предусмотреть подъезды к школьной территории, чтобы родителям было удобно привозить и забирать детей», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 11 февраля 2019 года МКУ «Управление капитального строительства Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «СтройСити» в лице директора Романа Курловича заключили муниципальный контракт на строительство школы в 6-м микрорайоне Арбеково.

Его цена составила 435 млн. 580 тыс. 590 рублей.

Почти 305 млн. рублей будет выделено из федерального бюджета, около 85 млн. рублей — из регионального и примерно 46 млн. рублей — из городского.

Дата завершения работ — 15 декабря 2019 года.