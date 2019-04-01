Наносить дорожную разметку в Пензе начнут в середине апреля Общество

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил приступить к работам по нанесению дорожной разметки в середине апреля.

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«Погодные условия позволяют планировать мероприятия по нанесению разметки на пешеходных переходах. С середины апреля начинайте работать в этом направлении. В первую очередь в график [необходимо] поставить участки, прилегающие к общеобразовательным учреждениям», — сказал мэр, обращаясь к руководству департамента ЖКХ Пензы в ходе объезда города в понедельник, 1 апреля.

Также он потребовал оценить состояние бордюров и заменить те из них, которые повреждены.

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«Если объект на гарантии, привлекайте подрядные организации либо ставьте задачи перед муниципальными коммунальными предприятиями в зависимости от зоны ответственности», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Согласно данным портала госзакупок, 25 марта департамент ЖКХ Пензы объявил электронный аукцион на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки краской и термопластиком.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет около 28 млн. рублей.

Аукцион назначен на 15 апреля.