В Пензе подготовлена сметная документация на благоустройство сквера «Пионерский» Общество

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Специалисты подготовили сметную документацию на благоустройство сквера «Пионерский», расположенного неподалеку от монумента воинской и трудовой славы пензенцев. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В настоящее время разработана сметная документация на сквер «Пионерский». Документация находится на экспертизе», — сказал он в ходе совещания в мэрии Пензы во вторник, 2 апреля.

Читайте также

Стела «Герои войны» фигурирует в задании на проектную документацию сквера «Пионерский»

Магомед Агамагомедов добавил, что решение о сроках благоустройства будет принято после получения положительного заключения экспертизы.

Согласно данным портала госзакупок, 14 сентября 2018 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса» в лице гендиректора Станислава Ходоса заключили контракт на разработку проектной документации по объекту «Сквер «Пионерский».

Его цена составила 927 тыс. рублей.