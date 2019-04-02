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В Пензе подготовлена сметная документация на благоустройство сквера «Пионерский»

10:58 | 02.04.2019 | Общество

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Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Специалисты подготовили сметную документацию на благоустройство сквера «Пионерский», расположенного неподалеку от монумента воинской и трудовой славы пензенцев. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

В Пензе подготовлена сметная документация на благоустройство сквера «Пионерский»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В настоящее время разработана сметная документация на сквер «Пионерский». Документация находится на экспертизе», — сказал он в ходе совещания в мэрии Пензы во вторник, 2 апреля.

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Магомед Агамагомедов добавил, что решение о сроках благоустройства будет принято после получения положительного заключения экспертизы.

Согласно данным портала госзакупок, 14 сентября 2018 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса» в лице гендиректора Станислава Ходоса заключили контракт на разработку проектной документации по объекту «Сквер «Пионерский».

Его цена составила 927 тыс. рублей.

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