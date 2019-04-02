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На благоустройство сквера у пензенской телевышки направят более 3 млн. рублей

11:18 | 02.04.2019 | Общество

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Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. 3 млн. 200 тыс. рублей заложено в бюджете Пензы на завершение работ по благоустройству зеленой зоны в районе улиц Лермонтова и Попова. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

На благоустройство сквера у пензенской телевышки направят более 3 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Для завершения [благоустройства] данной территории в настоящее время бюджетом предусмотрены средства в размере 3 млн. 200 [тыс. рублей], поэтому планируем в мае разработать документацию, передать на экспертизу, в июне получить заключение», — сказал он в ходе совещания в мэрии Пензы во вторник, 2 апреля.

Вице-мэр добавил, что после этого можно будет приступить к работам.

В свою очередь глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что на благоустройство этой зеленой зоны и других городских скверов будет всего 3–4 месяца.

«Я еще раз хотел бы всех нацелить на то, что работа должна быть активной, потому что [...] мы очень ограничены по погодным условиям», — подчеркнул он.

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