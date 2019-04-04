Мэр призвал не сравнивать Пензу с городами, где ситуация с дорогами хуже Общество

Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев призвал чиновников не сравнивать Пензу с городами, в которых дороги хуже, чем в областном центре, а принимать конкретные меры по исправлению ситуации к лучшему.

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«Жителям неважно, в чьей зоне ответственности та или иная дорога, должен ли ее восстановить подрядчик или ремонтом займется муниципальное предприятие», — сказал он в ходе совещания на тему благоустройства, в котором приняли участие его заместители Сергей Волков и Юрий Ильин, а также главы администраций районов города.

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Виктор Кувайцев потребовал увеличить объемы ямочного ремонта и наладить взаимодействие с подрядчиками, которые должны исправить недочеты в рамках гарантийных обязательств по ранее заключенным муниципальным контрактам.

«Не надо сравнивать Пензу с теми городами, в которых ситуация хуже, чем у нас. Следует смотреть на результаты своей работы по итогам прошлых лет, год от года увеличивая объемы и качество ремонта. Участие в федеральном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дает нам такую возможность», — цитирует мэра пресс-служба администрации города.