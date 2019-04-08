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В Пензе изучат перспективы внедрения проекта, подобного «Московскому долголетию»

15:18 | 08.04.2019 | Общество

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Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил изучить опыт реализации в российской столице комплексного проекта для людей старшего возраста «Московское долголетие» в рамках национального проекта «Здоровье».

В Пензе изучат перспективы внедрения проекта, подобного «Московскому долголетию». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пожилым людям предлагается записываться в студии искусств и спортивные секции. Запись организована в центрах социального обслуживания, поликлиниках, домах культуры. Организуются конкурсы, поэтические вечера, творческие лаборатории, фестивали, выставки. Участие в них принимают также дети и внуки пенсионеров», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 8 апреля.

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Кроме того, губернатор отметил некоторые пензенские инициативы, упомянув в их числе праздник двора и день соседей.

«Давайте посмотрим, что нам можно внедрить из московского опыта, а также обобщим наши интересные наработки, в которые можно вдохнуть новую жизнь», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства области.

Проект «Московское долголетие» помогает людям старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения и творчески развиваться.

В его рамках в каждом районе города организованы спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы. Все занятия проводятся бесплатно.

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