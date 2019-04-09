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В Пензе благоустроят воинские захоронения

08:55 | 09.04.2019 | Общество

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Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Воинские захоронения, расположенные на территории Пензы, будут благоустроены в преддверии Дня Победы. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе благоустроят воинские захоронения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, это станет продолжением той работы, которая проводилась в последние годы: весной 2015 года был открыт мемориальный комплекс «Журавли», в 2016-м — музей военной техники, в 2017-м — сквер Бессмертного полка, в 2018-м — мемориал в память о воинах, ушедших на фронт из селиксенских лагерей.

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«В этом году с учетом того, что у многих погибших и захороненных […] не осталось родственников, надо сосредоточиться на приведении в порядок захоронений», — поставил задачу Виктор Кувайцев.

Мэр напомнил, что за содержание городских кладбищ в Пензе отвечает МУП «Спецбюро».

Вместе с тем он поручил подключить к этой работе администрации районов города.

«Особенно это касается захоронений массовых», — подчеркнул Виктор Кувайцев, говоря о предстоящем благоустройстве.

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