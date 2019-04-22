Степан Парфенов покидает пост гендиректора ТРК «Экспресс» Общество

Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Генеральный директор пензенской телерадиокомпании «Экспресс» Степан Парфенов, руководивший медиахолдингом с апреля 2015 года, покидает занимаемую должность.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Интересный был период в моей жизни. Всем спасибо за совместную работу», — написал он на своей странице в Facebook в понедельник, 22 апреля.

Также Степан Парфенов сообщил, что готов к новым предложениям, а всем, кому нужна его помощь, рекомендовал обращаться через личные сообщения в соцсети.

Комментировать ИА «PenzaNews» свое увольнение Степан Парфенов не стал: после того, как по телефону была озвучена соответствующая просьба, связь оборвалась. На следующий звонок он уже не ответил.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», с 23 апреля временно исполнять обязанности руководителя будет заместитель генерального директора ТРК «Экспресс» Олеся Постных.

В разделе «Руководство» на сайте телеканала «Экспресс» Степан Парфенов по-прежнему указан в качестве гендиректора.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Степан Парфенов приступил к исполнению обязанностей генерального директора телерадиокомпании «Экспресс» в апреле 2015 года.

Он сменил на этом посту Александра Оргина, который в мае 2013 года сначала занял должность заместителя руководителя ТРК, а затем возглавил медиахолдинг, поскольку прежний гендиректор Олег Синенков, являющийся в настоящее время начальником департамента информполитики и СМИ Пензенской области, перешел на другую работу.

Олег Синенков возглавлял ТРК «Экспресс» с августа 2011 года. До него этот пост на протяжении более 8 лет — с марта 2003 года — занимал Сергей Васянин, который сейчас работает исполнительным директором ГК «Флагман». В марте 2019 года он стал одним из 104 победителей конкурса управленцев «Лидеры России».