Мэр Пензы поставил задачу отремонтировать мосты на улицах Токарной и Батайской до зимы Общество

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Ремонт мостов на улицах Токарной и Батайской в Пензе необходимо выполнить до наступления зимнего периода. Такую задачу поставил глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«Что касается моста по улице Токарной, у нас есть вопрос. По нему представлен перечень последовательности работ или, как сейчас называют, дорожная карта. Посмотрите, там разработка проектной документации — до 25 мая 2020 года. Попросил всех и еще раз говорю, обращаясь ко всем ответственным работникам: нельзя этого делать ни в коем случае, потому что впереди зима, малоэтажная застройка практически будет от города отрезана. Надо сделать все, чтобы мы мост восстановили до наступления холодов в этом году», — сказал мэр в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 23 апреля.

Он добавил, что необходимо найти специализированную организацию, которая подготовит проект как можно быстрее.

«Нам надо еще средства изыскать. Мы даже пока [...] представления не имеем, сколько это будет стоить», — отметил Виктор Кувайцев.

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В свою очередь начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов уточнил, что рассматривается два варианта восстановления моста: смонтировать пешеходные консоли и плиты или подготовить проект на капитальный ремонт сооружения и действовать исходя из него.

В продолжение совещания мэр обратил внимание на то, что мост на улице Батайской находится практически таком же состоянии, что и на улице Токарной.

«Его пропускная способность не просто вызывает тревогу, а конструктив его может в любое время выйти из строя. И мы в этом тоже убедились», — пояснил Виктор Кувайцев.

В связи с этим он призвал приложить все усилия, чтобы отремонтировать оба моста до зимы.

«Надо изыскать все наши возможности, чтобы мы это сделали за летний период, к началу зимы — обязательно, потому что невозможно там будет проехать с учетом наших зим и большого количества снега», — подытожил мэр.