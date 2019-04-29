Мэр Пензы проверил состояние зон отдыха у воды Общество

Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил состояние восьми городских зон отдыха у воды, которые находятся в пользовании у ООО «Департамент развития отдыха и туризма».

Фото: Penza-gorod.ru

Одним из первых он посетил пляж в микрорайоне ГПЗ-24.

«Этой территории мы уделяем особое внимание, так как здесь традиционно отдыхает много горожан. Надо создать все условия для их комфортного и безопасного времяпрепровождения», — сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к соучредителю «Департамента развития отдыха и туризма», депутату Законодательного собрания Пензенской области Алексею Петрову в ходе выезда на место в понедельник, 29 апреля.

В свою очередь Алексей Петров проинформировал мэра о том, что привычная организация пространства будет изменена — планируется выделить детскую зону и площадку для мангалов, завезти песок, за счет чего увеличится площадь пляжа.

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Виктор Кувайцев поставил задачу согласовать данную схему с управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы, а также поручил своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину совместно с арендатором решить вопрос об увеличении количества мусорных контейнеров и проработать возможность установки биотуалетов.

Также участники совещания обсудили обеспечение безопасности отдыхающих. Решено, что на ГПЗ, у городской больницы №6 и на реке Вядь будут действовать аттестованные специализированные посты спасателей с привлечением сотрудников городского управления по делам ГО и ЧС, а на остальных объектах безопасность будет обеспечена силами арендатора.

Кроме того, мэр призвал убрать весь мусор в течение двух дней и полностью оборудовать зоны отдыха к 1 июня.

«К летнему сезону в Пензе в обязательном порядке должно быть подготовлено несколько полноценных официальных пляжей, на которых жители смогут не только отдыхать, но и купаться», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.