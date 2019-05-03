В Пензе 6 мая пройдет выставка ретроавтомобилей Общество

Пенза, 3 мая 2019. PenzaNews. Выставка ретроавтомобилей, посвященная Дню Победы, пройдет в Пензенском государственном университете в предстоящий понедельник, 6 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Автомобили сотрудников, выпускников вуза из Пензенской и Саратовской областей на собственном ходу въедут на территорию университета. Все машины можно будет не только посмотреть и сфотографироваться рядом с ними, но и даже посидеть за рулем», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ПГУ.

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Выставка ретромашин в ПГУ

В вузе уточнили, что на первой линии будет представлено более 20 машин отечественного производства, в том числе «Чайка».

Экспозиция будет доступна для посетителей на площадке университетского городка перед корпусами №1, №8 и №3 с 9.00 до 16.00.

Торжественное открытие намечено на 10.00.

Вход на выставку будет свободным и бесплатным.

Подобное мероприятие пройдет в вузе в третий раз.