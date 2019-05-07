В Пензе ветеранов будут угощать мороженым в День Победы Общество

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Раздача бесплатного мороженого ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будет организована в Пензе в День Победы во временных торговых точках, размещенных вдоль маршрута движения участников акции «Бессмертный полк». Об этом сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Ольга Жовтяк.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По маршруту движения «Бессмертного полка» дополнительно будет размещено 66 торговых точек по реализации сувенирной продукции, мороженого и прохладительных напитков. Во всех точках напитки и мороженое ветераны, участники войны смогут получить бесплатно», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в городской администрации во вторник, 7 мая.

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По данным пресс-службы мэрии, в десяти торговых точках будет проводиться раздача бесплатной бутилированной воды.

Кроме того, планируется установить кулеры в скверах «Журавли» и «Бессмертный полк». Там же будет работать полевая кухня. Помимо этого, попробовать кашу можно будет у зданий №3 и №8 на проспекте Победы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в первой половине дня основным местом торжеств в честь 9 Мая станет монумент воинской и трудовой славы пензенцев.

В 10.30 с улицы Коммунистической по проспекту Победы начнет движение колонна «Бессмертного полка».

В 11.30 у монумента состоится торжественный митинг, в ходе которого будет показан театрализованный пролог «Наша Победа».

На 13.00 намечена ежегодная легкоатлетическая эстафета.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, после этого торжества переместятся на Юбилейную площадь.

В 16.30 там будет организован фестиваль гармонистов «Песни Победы», в 20.00 — театрализованное представление «Народный театр – народной Победе», основанное на военной поэзии Булата Окуджавы, а в 22.00 состоится фейерверк.