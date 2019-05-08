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Мэр Пензы поручил устранить недочеты в местах, где пройдут торжества в честь Дня Победы

09:42 | 08.05.2019 | Общество

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Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев дал ряд поручений по устранению недочетов в тех местах города, где 9 мая пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы, по итогам утреннего объезда города.

Мэр Пензы поручил устранить недочеты в местах, где пройдут торжества в честь Дня Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Общее состояние территорий не вызывает особых нареканий, но есть ряд недочетов, которые следует устранить в максимально короткие сроки», — отметил он.

Мэр добавил, что места массовых мероприятий и пути подхода к ним в настоящее время приведены в порядок благодаря планомерной работе.

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Вместе с тем в ходе посещения Юбилейной площади Виктор Кувацев поручил провести финальную санитарную уборку.

Кроме того, он поставил задачу руководству МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» обеспечить покос травы в сквере «Пионерский» и очищение военной техники в музее под открытым небом.

Как сообщает пресс-служба мэрии, МУП «Пензадормост» в ближайшие сутки устранит оставшиеся ямы на покрытии проезда в сквере. Кроме того, продолжатся работы в подземном переходе на проспекте Победы — здесь предстоит побелить потолок, наладить освещение и покрасить колонны на входной группе.

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